Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 09. 2025.
Foto:

Ljubav U ljubavi vam dobro ide, čak i ako to niste primijetili. Vaša ćudljiva senzibilnost zainteresirati će jednu osobu rođenu u vatrenom znaku Lava.  

Posao U poslovnim ste kontaktima s ljudima koji ne izvršavaju obećanja. Vaši proračunati interesi ne funkcioniraju. Slabi ste u filozofiji i matematici. 

Zdravlje Tvrdoglava egocentričnost glavno je obilježje vašeg ponašanja i djelovanja. Velikih razloga za euforiju nemate, ali nije sve ni potpuno crno.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 05. 09. 2025.