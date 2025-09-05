Dnevni horoskop, Ribe, 05. 09. 2025.

Ljubav U ljubavi vam dobro ide, čak i ako to niste primijetili. Vaša ćudljiva senzibilnost zainteresirati će jednu osobu rođenu u vatrenom znaku Lava.

Posao U poslovnim ste kontaktima s ljudima koji ne izvršavaju obećanja. Vaši proračunati interesi ne funkcioniraju. Slabi ste u filozofiji i matematici.

Zdravlje Tvrdoglava egocentričnost glavno je obilježje vašeg ponašanja i djelovanja. Velikih razloga za euforiju nemate, ali nije sve ni potpuno crno.

