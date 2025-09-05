Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 05. 09. 2025.
Ljubav Niste u potpunosti svjesni koliko se snažno namećete ljudima uokolo sebe. Možda nekoga uvrijedite vašim bahatim i arogantnim komentarima.
Posao Nemate ujednačene kriterije. Glasate za pravdu i istinu, ali samo na papiru. U stvarnosti, radite neke drugačije stvari od onih koje propagirate.
Zdravlje Izašli ste iz depresivnih stanja svijesti, i odmah ste se agresivno okomili na ljude oko sebe, a najviše na osobu koja vam je pružila ruku spasa.
