Dnevni horoskop, Ovan, 05. 09. 2025.

Ljubav Niste u potpunosti svjesni koliko se snažno namećete ljudima uokolo sebe. Možda nekoga uvrijedite vašim bahatim i arogantnim komentarima.

Posao Nemate ujednačene kriterije. Glasate za pravdu i istinu, ali samo na papiru. U stvarnosti, radite neke drugačije stvari od onih koje propagirate.

Zdravlje Izašli ste iz depresivnih stanja svijesti, i odmah ste se agresivno okomili na ljude oko sebe, a najviše na osobu koja vam je pružila ruku spasa.

