Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 09. 2025.
Ljubav Nakon što s jednom zanimljivom osobom otkrijete zajednički jezik, emocionalno ćete se probuditi i rascvasti. Sve je još na samom početku.
Posao Proživljavate bolne trenutke u vašem radnom okružju, a za sve ste djelomično i vi sami krivi. Promjene su uvijek moguće. Vi ste na potezu.
Zdravlje Vaše žalosne i tugaljive priče više nitko ne želi slušati. Uostalom, to je jako raširena pojava, i definitivno niste originalni. Vratite se optimizmu.
