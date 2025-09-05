Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 09. 2025.

Ljubav Nakon što s jednom zanimljivom osobom otkrijete zajednički jezik, emocionalno ćete se probuditi i rascvasti. Sve je još na samom početku.   

Posao Proživljavate bolne trenutke u vašem radnom okružju, a za sve ste djelomično i vi sami krivi. Promjene su uvijek moguće. Vi ste na potezu.   

Zdravlje Vaše žalosne i tugaljive priče više nitko ne želi slušati. Uostalom, to je jako raširena pojava, i definitivno niste originalni. Vratite se optimizmu.  

