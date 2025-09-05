Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 05. 09. 2025.
Ljubav Potrebna vam je ispravna dijagnoza vlastitih pogrešaka, a potom i radikalni rez u pogledu pogrešnog ponašanja. On ili ona još uvijek vas voli.
Posao Ulazite u bespotrebne sukobe s najbližim suradnicima. Imate slobodan put ispred sebe, i nisu vam potrebna besmislena ego nadjačavanja.
Zdravlje Niste u idealnom razdoblju, i to možete primijetiti po bolnim reakcijama vašeg organizma. Prestanite o sebi misliti u negativnom kontekstu.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LJETNA KARTA /
DHMZ objavio analizu: Evo gdje je ovo ljeto bilo najtoplije
LIJEPA PRIČA /
Od eutanazije 400 svinja do prosperiteta: Vlado je oživio proizvodnju i otvorio kušaonicu kulena
ISKREN ILI BEZDUŠAN? /
Multimilijunaš hoda s bivšim svoje kćeri i kupio jajne stanice od manekenke: 'Ne želim ružno dijete'
tek sletio /
Aco Petrović za RTL Danas o netom osvojenom prvenstvu: 'Brazil je na pravom putu'
TEK SLETIO /
Aleksandar Petrović za RTL Danas: Nakon senzacionalnog uspjeha s Brazilom poslao poruku HKS-u!
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 05. 09. 2025.