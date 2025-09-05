Dnevni horoskop, Lav, 05. 09. 2025.

Ljubav Potrebna vam je ispravna dijagnoza vlastitih pogrešaka, a potom i radikalni rez u pogledu pogrešnog ponašanja. On ili ona još uvijek vas voli.

Posao Ulazite u bespotrebne sukobe s najbližim suradnicima. Imate slobodan put ispred sebe, i nisu vam potrebna besmislena ego nadjačavanja.

Zdravlje Niste u idealnom razdoblju, i to možete primijetiti po bolnim reakcijama vašeg organizma. Prestanite o sebi misliti u negativnom kontekstu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn