Dnevni horoskop, Lav, 05. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 05. 09. 2025.
Ljubav Potrebna vam je ispravna dijagnoza vlastitih pogrešaka, a potom i radikalni rez u pogledu pogrešnog ponašanja. On ili ona još uvijek vas voli.   

Posao Ulazite u bespotrebne sukobe s najbližim suradnicima. Imate slobodan put ispred sebe, i nisu vam potrebna besmislena ego nadjačavanja.   

Zdravlje Niste u idealnom razdoblju, i to možete primijetiti po bolnim reakcijama vašeg organizma. Prestanite o sebi misliti u negativnom kontekstu. 

