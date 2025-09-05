Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 05. 09. 2025.

Ljubav Padate, ali se i brzo dižete, i u tome se skriva vaša moć. Ljubav je jedina prava moć. Što vam vrijedi vaše kraljevstvo, ako ste u njemu sami.  

Posao Zanimaju vas megalomanski poslovni projekti, koji bi vam osigurali mirnu financijsku budućnost. Snovi su jedno, a stvarnost je nešto drugo.   

Zdravlje Kopate po starim problemima. Provocirate bližnje, jer ste  frustrirani. Razmišljajte pozitivno o sadašnjosti. Pustite prošlost na miru.   

