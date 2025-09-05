Dnevni horoskop, Škorpion, 05. 09. 2025.

Ljubav Padate, ali se i brzo dižete, i u tome se skriva vaša moć. Ljubav je jedina prava moć. Što vam vrijedi vaše kraljevstvo, ako ste u njemu sami.

Posao Zanimaju vas megalomanski poslovni projekti, koji bi vam osigurali mirnu financijsku budućnost. Snovi su jedno, a stvarnost je nešto drugo.

Zdravlje Kopate po starim problemima. Provocirate bližnje, jer ste frustrirani. Razmišljajte pozitivno o sadašnjosti. Pustite prošlost na miru.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn