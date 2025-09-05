Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 05. 09. 2025.

Ljubav Ljubavni problemi tjeraju vas da širom otvorite svoje srce. Niste uvijek u pravu. Umjesto narcizma i samovolje, vježbajte toleranciju različitosti.   

Posao Nikoga ne čujete i ne slušate. Danas će vam doći na naplatu visoki računi, jer ste u nedavnoj prošlosti trošili izvan vaših stvarnih mogućnosti.    

Zdravlje Teško vam je razdvojiti maštu od stvarnosti. Probleme vam stvaraju vaše nerealne nade i neostvarive želje. Zadržite obje noge čvrsto na zemlji.   

