Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 05. 09. 2025.
Ljubav Situacija se preokrenula u vašu korist. Osoba za kojom ste trčali, sad juri za vama. Jako ste dragi i simpatični jednoj osobi koja vas ne privlači.
Posao Netko će vam prodati laž za istinu. Ispasti ćete naivni i lakovjerni, i naljutiti ćete se na sebe. Izbjegavajte impresije, vrijeme je za čisti realizam.
Zdravlje Promjenjivih ste raspoloženja. Trebali biste izbjegavati pretjeranu konzumaciju slatkih stvari. Ako vozite automobil, zaboravite na alkohol!
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LJETNA KARTA /
DHMZ objavio analizu: Evo gdje je ovo ljeto bilo najtoplije
LIJEPA PRIČA /
Od eutanazije 400 svinja do prosperiteta: Vlado je oživio proizvodnju i otvorio kušaonicu kulena
ISKREN ILI BEZDUŠAN? /
Multimilijunaš hoda s bivšim svoje kćeri i kupio jajne stanice od manekenke: 'Ne želim ružno dijete'
tek sletio /
Aco Petrović za RTL Danas o netom osvojenom prvenstvu: 'Brazil je na pravom putu'
TEK SLETIO /
Aleksandar Petrović za RTL Danas: Nakon senzacionalnog uspjeha s Brazilom poslao poruku HKS-u!
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 05. 09. 2025.