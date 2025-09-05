Dnevni horoskop, Jarac, 05. 09. 2025.

Ljubav Situacija se preokrenula u vašu korist. Osoba za kojom ste trčali, sad juri za vama. Jako ste dragi i simpatični jednoj osobi koja vas ne privlači.

Posao Netko će vam prodati laž za istinu. Ispasti ćete naivni i lakovjerni, i naljutiti ćete se na sebe. Izbjegavajte impresije, vrijeme je za čisti realizam.

Zdravlje Promjenjivih ste raspoloženja. Trebali biste izbjegavati pretjeranu konzumaciju slatkih stvari. Ako vozite automobil, zaboravite na alkohol!

