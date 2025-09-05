Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 09. 2025.
Ljubav Ispunjavate vlastite želje i ne brinete se za druge. Vaš egocentrizam sve je izraženiji. Samo ćete nesebičnim ponašanjem zadržati voljenu osobu.
Posao Dobivate alergiju pri susretu s vašim poslodavcima. Razmišljate o odlasku na bolovanje. Zbog loše financijske situacije morate trpjeti svašta.
Zdravlje Boli vas sve po redu, a najviše vlastita duša. Ozdraviti ćete ako odustanete od vaših beskompromisnih opsesija i začaranih maštarija.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LJETNA KARTA /
DHMZ objavio analizu: Evo gdje je ovo ljeto bilo najtoplije
LIJEPA PRIČA /
Od eutanazije 400 svinja do prosperiteta: Vlado je oživio proizvodnju i otvorio kušaonicu kulena
ISKREN ILI BEZDUŠAN? /
Multimilijunaš hoda s bivšim svoje kćeri i kupio jajne stanice od manekenke: 'Ne želim ružno dijete'
tek sletio /
Aco Petrović za RTL Danas o netom osvojenom prvenstvu: 'Brazil je na pravom putu'
TEK SLETIO /
Aleksandar Petrović za RTL Danas: Nakon senzacionalnog uspjeha s Brazilom poslao poruku HKS-u!
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 09. 2025.