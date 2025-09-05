Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 09. 2025.

Ljubav Ispunjavate vlastite želje i ne brinete se za druge. Vaš egocentrizam sve je izraženiji. Samo ćete nesebičnim ponašanjem zadržati voljenu osobu.  

Posao Dobivate alergiju pri susretu s vašim poslodavcima. Razmišljate o odlasku na bolovanje. Zbog loše financijske situacije morate trpjeti svašta. 

Zdravlje Boli vas sve po redu, a najviše vlastita duša. Ozdraviti ćete ako odustanete od vaših beskompromisnih opsesija i začaranih maštarija.  

