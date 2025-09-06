Dnevni horoskop, Strijelac, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Palite vatru strasti u tuđim srcima. Ulazite u eksperimentalne odnose. Osjećaj odgovornosti nije vam nepoznat pojam, ali trenutno ste raspušteni.

Posao U posljednje vrijeme kucali ste na razna poslovna vrata, a neka od njih su vam se i sretno otvorila. Strpljenje je vaša je nova zdrava navika.

Zdravlje Ništa vam nije, osim što se lako raspalite po pitanju živaca. U potrazi ste za uzbuđenjima, a ne za mirom. U tome se skriva vaš problem.

Snovi i vizije Onaj tko druge ne može procijeniti, ne poznaje ni sebe samoga. A kada se ljuti većina ljudi? Kada se netko pravi onakvim kakav uopće nije!

