Dnevni horoskop, Vaga, 06. i 07. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 06. i 07. 09. 2025.
Ljubav Imate bujnu ljubavnu maštu. Propali ste u ponor strasti. Ako se u vama probudi savjest, definitivno ćete odustati od nemoralnih ambicija.  

Posao Zatrpali ste sebe raznim obvezama. Ako očekujete veliki financijski dobitak, mogli biste se razočarati. Novac vam stiže, ali u malim količinama.  

Zdravlje Vaši kronični problemi sa sinusima nisu toliko razorni da tražite poštedu od svih napora. Dojam koji stvarate nalik je umišljenom bolesniku. 

Snovi i vizije Ne podcjenjujte sebe. Jedno od najnegativnijih djelovanja ega sastoji se u tome da vodi do krivog samoprosuđivanja, koje se uvijek temelji na kompleksu manje vrijednosti. 

