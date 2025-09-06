Dnevni horoskop, Vaga, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Imate bujnu ljubavnu maštu. Propali ste u ponor strasti. Ako se u vama probudi savjest, definitivno ćete odustati od nemoralnih ambicija.

Posao Zatrpali ste sebe raznim obvezama. Ako očekujete veliki financijski dobitak, mogli biste se razočarati. Novac vam stiže, ali u malim količinama.

Zdravlje Vaši kronični problemi sa sinusima nisu toliko razorni da tražite poštedu od svih napora. Dojam koji stvarate nalik je umišljenom bolesniku.

Snovi i vizije Ne podcjenjujte sebe. Jedno od najnegativnijih djelovanja ega sastoji se u tome da vodi do krivog samoprosuđivanja, koje se uvijek temelji na kompleksu manje vrijednosti.

