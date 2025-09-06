Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 06. i 07. 09. 2025.

Foto:

Ljubav Ostavljate vrlo ugodan dojam na okolni svijet. Vaš ljubavni bioritam se ubrzava. Osoba rođena u znaku Vage, polako vam se uvlači pod kožu.    

Posao Vaša financijska situacija lagano se poboljšava. Ne očekujte odmah velika čuda. Da biste se vratili u normalu, potrebni su vam dugotrajni napori.              

Zdravlje Više niste tjeskobni i depresivni. Razvedrili ste se u glavi, a i u srcu. Nezasitnom konzumacijom slatkih stvari, brzo ćete dobiti koji kilogram viška.     

Snovi i vizije Čovjekova slabost sastoji se u tome da ne uspostavlja jedinstvo misli, riječi i djela, odnosno ne održava ga. Onaj tko živi jedinstvo toga troje, uspješan je, jer to čini da njegova snaga jako raste.  

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
