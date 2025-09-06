Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Po cijele dane se dotjerujete. Imate problema zbog viška strastvenih želja. Vaše emocije su lakozapaljive. Na druge djelujete poput požara.

Posao Mogućnost ljubavne avanture u radnom okružju sve vas više omamljuje. Možda krenete preuređivati raspored stvari u stanu ili u kući.

Zdravlje Tko vas nije dobro upoznao, misli da ste pitomi. Vaš emocionalni vulkan se budi. Izbjegavajte ispade u javnosti. Živite u miru, i pustite druge na miru.

Snovi i vizije Čovjekova je narav takva da sve što dobije lako, jeftino i bez mnogo muke smatra da ne vrijedi mnogo, pa se prema tome i odnosi bez poštovanja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn