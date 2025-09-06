Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. i 07. 09. 2025.

Vodenjak /

Ljubav Po cijele dane se dotjerujete. Imate problema zbog viška strastvenih želja. Vaše emocije su lakozapaljive. Na druge djelujete poput požara.    

Posao Mogućnost ljubavne avanture u radnom okružju sve vas više omamljuje. Možda krenete preuređivati raspored stvari u stanu ili u kući.  

Zdravlje Tko vas nije dobro upoznao, misli da ste pitomi. Vaš emocionalni vulkan se budi. Izbjegavajte ispade u javnosti. Živite u miru, i pustite druge na miru.     

Snovi i vizije Čovjekova je narav takva da sve što dobije lako, jeftino i bez mnogo muke smatra da ne vrijedi mnogo, pa se prema tome i odnosi bez poštovanja. 

Horoskop
