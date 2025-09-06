Dnevni horoskop, Bik, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Ne znate primiti kritiku na vlastiti račun, jer živite u uvjerenju da ste potpuno savršeni. Ne čudite se ako on ili ona definitivno odustane od vas.

Posao Ako proradi vaša moćna volja, preokrenuti ćete vlastitu poslovnu sudbinu na pozitivno. Hrabro se izborite za oživotvorenje vlastitih snova.

Zdravlje U osjetljivoj ste fazi razvoja i na vas se lijepe virusi i bakterije, ali i loše energije drugih ljudi. Osnažiti će vas jasna spoznaja vlastitih vrijednosti.

Snovi i vizije U životu se ništa ne dobiva bez žrtve i odricanja, bez odgovornosti i discipline, bez marljivosti i strpljivosti.

