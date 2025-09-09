Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 09. 2025.

Ljubav Partner(ica) vam predbacuje vam da ste neodgovorni i nepouzdani, a to nisu malo važne i minorne optužbe. Živite u nekoj vašoj zemlji utopiji.  

Posao Nemate novaca, ali ste kreativni, i to vas spašava od potpunog raspada sistema. Ono što najbolje znate raditi, to vrijedno usavršavajte.  

Zdravlje Kronično ste umorni i iscrpljeni. Obrambeni mehanizam vašeg tijela je slabašan. Potrebna vam je duhovna potpora. Izbjegavajte poroke.    

