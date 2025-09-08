Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Previše titrate oko njega ili nje. Vaš ljubavni zov sve je izraženiji. Ako on(a) razumije i prihvaća vaše romantične impulse, sve je u najboljem redu.   

Posao Nerazuman strah od vaših šefova i poslodavaca blokira vas na mnogo raznih načina. Netko od njih žestoko gazi i poništava vaš slabašni ego.    

Zdravlje Nedostaje vam osjećaj samopoštovanja. Vaša aura postala je lako propusna za loše utjecaje iz vanjskoga svijeta. Upalite novo svjetlo u sebi.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 09. 2025.