Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 09. 2025.

Ljubav Previše titrate oko njega ili nje. Vaš ljubavni zov sve je izraženiji. Ako on(a) razumije i prihvaća vaše romantične impulse, sve je u najboljem redu.

Posao Nerazuman strah od vaših šefova i poslodavaca blokira vas na mnogo raznih načina. Netko od njih žestoko gazi i poništava vaš slabašni ego.

Zdravlje Nedostaje vam osjećaj samopoštovanja. Vaša aura postala je lako propusna za loše utjecaje iz vanjskoga svijeta. Upalite novo svjetlo u sebi.

