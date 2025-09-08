Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 09. 2025.
Ljubav Previše titrate oko njega ili nje. Vaš ljubavni zov sve je izraženiji. Ako on(a) razumije i prihvaća vaše romantične impulse, sve je u najboljem redu.
Posao Nerazuman strah od vaših šefova i poslodavaca blokira vas na mnogo raznih načina. Netko od njih žestoko gazi i poništava vaš slabašni ego.
Zdravlje Nedostaje vam osjećaj samopoštovanja. Vaša aura postala je lako propusna za loše utjecaje iz vanjskoga svijeta. Upalite novo svjetlo u sebi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
STIGAO I CRO COP /
Najponosniji danas bili su članovi obitelji: ATJ Lučko proslavilo 35. rođendan
NIJE PRVI SLUČAJ /
Majmuni oteli bebu: Kad su roditelji, otkrili - bilo je prekasno! Učinili su nezamislivo
STIGLI HELIKOPTEROM /
ATJ Lučko pokazao silu pred šefom policije: Pogledajte kako se obračunavaju s krijumčarima
'KRVAVI MJESEC' /
Večeras ste mogli uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca, nova stiže već 2028.
UZNEMIRUJUĆE [18+] /
Jedinstveni pogled na FNC 24 spektakl! Što se sve događalo u Areni Zagreb?
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 09. 2025.