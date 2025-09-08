Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 08. 09. 2025.
Ljubav Strastveni ste, i malo vam nedostaje da se do kraja zapalite za jednu osobu rođenu u znaku Strijelca. Situacija će danas konačno eksplodirati!
Posao Trenutno vam je ljubav daleko važnija od posla. Zadovoljni ste status quo situacijom. Najvažnije vam je da vas nitko ništa previše ne pita i ne traži.
Zdravlje Imate dostatne količine snage za suočavanje s problemima. Umjesto prošlosti i budućnosti, koncentrirali ste se na sadašnji trenutak postojanja.
