Dnevni horoskop, Vaga, 08. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 08. 09. 2025.
Ljubav Imate brojnu planetarnu potporu, osim što vam tranzitni Mars kvari prijateljske i ljubavne odnose. Teškoće vas jačaju. Trudite se postati bolji.   

Posao Globalna kriza traje, ali kod vas je sve pod kontrolom. Uz vrijedan rad i kreativnost, za uspjeh je potrebno i poštenje i osjećaji odgovornosti.   

Zdravlje Vaše samopouzdanje raste, a s njim i pretjerani ponos i arogancija. Ako puno toga dobivate od drugih, od vas se očekuje da i više dajete.   

