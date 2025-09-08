Dnevni horoskop, Vaga, 08. 09. 2025.

Ljubav Imate brojnu planetarnu potporu, osim što vam tranzitni Mars kvari prijateljske i ljubavne odnose. Teškoće vas jačaju. Trudite se postati bolji.

Posao Globalna kriza traje, ali kod vas je sve pod kontrolom. Uz vrijedan rad i kreativnost, za uspjeh je potrebno i poštenje i osjećaji odgovornosti.

Zdravlje Vaše samopouzdanje raste, a s njim i pretjerani ponos i arogancija. Ako puno toga dobivate od drugih, od vas se očekuje da i više dajete.

