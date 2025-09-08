Dnevni horoskop, Bik, 08. 09. 2025.

Ljubav Iako ste rođeni u „zemljanom“ znaku, sve više vas zanima let u nebeske visine. U vama se budi spoznaja da je ljubav temeljni zakon života.

Posao Nalazite se u poslovnom zastoju, i ne pokazujete namjeru za promjenom mišljenja i ponašanja. Ne vjerujete više nikome, čak ni sebi.

Zdravlje Vaše dobre volje nema na vidiku. I dalje ste pasivni, bezvoljni i neambiciozni. Pod hitno vam je potreban psihofizički preokret i preobražaj.

