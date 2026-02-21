Vlada sprema zakon: Andrewu prijeti trajno izbacivanje iz linije nasljeđivanja?

Britanska vlada razmatra donošenje zakona kojim bi se Andrew Mountbatten-Windsor (66) trajno uklonio iz linije nasljeđivanja prijestolja, čime bi mu se onemogućilo da ikada postane kralj. Ministar obrane Velike Britanije Luke Pollard izjavio je za BBC kako bi takav potez bio „ispravna odluka“, bez obzira na ishod policijske istrage koja se vodi protiv bivšeg princa.

Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Andrew, brat kralja, trenutačno je osmi u liniji nasljeđivanja prijestolja, iako mu je prošle godine oduzeta titula princa zbog pritiska javnosti i povezanosti s financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Prošlog je tjedna Andrew nakon 11 sati policijskog zadržavanja pušten na slobodu pod istragom zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti, a on je u više navrata odlučno negirao bilo kakvu krivnju.

Pollard je potvrdio da vlada surađuje s dvorom Buckinghamske palače na pripremi zakonskog rješenja kojim bi se spriječilo da Andrew „bude samo jedan otkucaj srca udaljen od prijestolja“. Istaknuo je kako bi prijedlog mogao imati podršku više političkih stranaka, ali da je ključno da se o njemu odlučuje nakon završetka policijske istrage.

Foto: Kirsty Wigglesworth, PA Images/Alamy/Profimedia

Situacija je pravno kompleksna

Prema riječima dužnosnika britanskog ministarstva financija James Murray, situacija je pravno kompleksna te je potrebno pričekati razvoj istrage koju vodi Thames Valley Police.

U subotu su ponovno viđena neoznačena policijska vozila koja ulaze na imanje Royal Lodge, rezidenciju u Windsoru u kojoj je Andrew godinama živio. Vlasti razmatraju proširenje istrage i na druge policijske službe u Ujedinjenom Kraljevstvu, što bi moglo značiti da će postupak trajati duže vrijeme.

Pojedini zastupnici, uključujući Liberalne demokrate i škotske nacionaliste, podržali su ideju zakonodavnih promjena, dok dio laburističkih parlamentaraca smatra da takva mjera možda nije nužna jer je malo vjerojatno da bi Andrew ikada mogao doći do krune.

Posljednja promjena linije nasljeđivanja bila 2013. godine

Povjesničar David Olusoga ocijenio je kako unutar vlade i kraljevske obitelji postoji želja da se stvori „vatrootporni zid“ između ove afere i šire reputacije monarhije.

Eventualno uklanjanje iz linije nasljeđivanja zahtijevalo bi donošenje zakona u parlamentu, a takva bi odluka morala biti odobrena od zastupnika, Doma lordova i dobiti kraljevsku suglasnost kralja Charles III.

Posljednja promjena linije nasljeđivanja provedena je 2013. godine, a povijesno gledano, posljednji put je osoba uklonjena iz nasljednog reda parlamentarnim aktom 1936. nakon abdikacije Edward VIII.

Očekuje se da će parlament i Commonwealth zemlje u kojima je Charles III šef države dodatno raspravljati o mogućim promjenama, dok iz Buckinghamske palače zasad nije bilo službenog komentira o navedenim planovima vlade.

