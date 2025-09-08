Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 08. 09. 2025.
Ljubav Vaše hirovito i turbulentno razdoblje završava, a to možete zahvaliti pozitivnim planetarnim utjecajima. Slobodni ste i želite da tako i ostane.
Posao Najgore je iza vas, i to je najvažnije. Ako još niste uobličili nove ambicije, to je znak da vam je potrebno vrijeme za strpljivo promišljanje.
Zdravlje Više ne kukate zbog vašeg (navodno) lošeg zdravlja, jer ste konačno spoznali da vas to ne čini popularnim i poželjnim sugovornikom.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
STIGAO I CRO COP /
Najponosniji danas bili su članovi obitelji: ATJ Lučko proslavilo 35. rođendan
NIJE PRVI SLUČAJ /
Majmuni oteli bebu: Kad su roditelji, otkrili - bilo je prekasno! Učinili su nezamislivo
STIGLI HELIKOPTEROM /
ATJ Lučko pokazao silu pred šefom policije: Pogledajte kako se obračunavaju s krijumčarima
'KRVAVI MJESEC' /
Večeras ste mogli uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca, nova stiže već 2028.
UZNEMIRUJUĆE [18+] /
Jedinstveni pogled na FNC 24 spektakl! Što se sve događalo u Areni Zagreb?
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 08. 09. 2025.