Dnevni horoskop, Vodenjak, 08. 09. 2025.

Ljubav Vaše hirovito i turbulentno razdoblje završava, a to možete zahvaliti pozitivnim planetarnim utjecajima. Slobodni ste i želite da tako i ostane.

Posao Najgore je iza vas, i to je najvažnije. Ako još niste uobličili nove ambicije, to je znak da vam je potrebno vrijeme za strpljivo promišljanje.

Zdravlje Više ne kukate zbog vašeg (navodno) lošeg zdravlja, jer ste konačno spoznali da vas to ne čini popularnim i poželjnim sugovornikom.

