Dnevni horoskop, Rak, 08. 09. 2025.

Ljubav Jupiter unosi u vaš život novu energiju, i više ne funkcionirate na raspršen i rasijan način. Morate preuzeti odgovornost za vlastito ponašanje.

Posao To što vrijedi za ljubav, jednako se odnosi i na vaš posao. Sada vas sustižu samo neke važne stvari. Razmislite o gradnji novih poslovnih temelja.

Zdravlje Strah je jedan od vladara ovoga svijeta, ali to ne znači da ste nemoćni i da se ne trebate boriti protiv unutarnjih i vanjskih neprijatelja.

