Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 08. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 08. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Jupiter unosi u vaš život novu energiju, i više ne funkcionirate na  raspršen i rasijan način. Morate preuzeti odgovornost za vlastito ponašanje.   

Posao To što vrijedi za ljubav, jednako se odnosi i na vaš posao. Sada vas sustižu samo neke važne stvari. Razmislite o gradnji novih poslovnih temelja.  

Zdravlje Strah je jedan od vladara ovoga svijeta, ali to ne znači da ste nemoćni i da se ne trebate boriti protiv unutarnjih i vanjskih neprijatelja.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 08. 09. 2025.