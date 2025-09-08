Dnevni horoskop, Lav, 08. 09. 2025.

Ljubav Opsjedate i zaluđujete tuđa srca. Lako vam se dogodi „širenje granica“ postojeće veze. Kroz život vas vodi nekontrolirana strast, i to vas ruši.

Posao Prijete vam sukobi s poslodavcima, jer ne želite odustati od vaših radikalnih zahtjeva. Situacija će potrajati. Pripremite se na rovovski rat!

Zdravlje Emocionalno ste zapaljivi i vrlo brzo eksplodirate. Mnogi se plaše vašeg ekstremnog ponašanja, jer znaju da možete dotjerati stvari do kraja.

