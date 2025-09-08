Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 08. 09. 2025.
Ljubav Opsjedate i zaluđujete tuđa srca. Lako vam se dogodi „širenje granica“ postojeće veze. Kroz život vas vodi nekontrolirana strast, i to vas ruši.
Posao Prijete vam sukobi s poslodavcima, jer ne želite odustati od vaših radikalnih zahtjeva. Situacija će potrajati. Pripremite se na rovovski rat!
Zdravlje Emocionalno ste zapaljivi i vrlo brzo eksplodirate. Mnogi se plaše vašeg ekstremnog ponašanja, jer znaju da možete dotjerati stvari do kraja.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
STIGAO I CRO COP /
Najponosniji danas bili su članovi obitelji: ATJ Lučko proslavilo 35. rođendan
NIJE PRVI SLUČAJ /
Majmuni oteli bebu: Kad su roditelji, otkrili - bilo je prekasno! Učinili su nezamislivo
STIGLI HELIKOPTEROM /
ATJ Lučko pokazao silu pred šefom policije: Pogledajte kako se obračunavaju s krijumčarima
'KRVAVI MJESEC' /
Večeras ste mogli uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca, nova stiže već 2028.
UZNEMIRUJUĆE [18+] /
Jedinstveni pogled na FNC 24 spektakl! Što se sve događalo u Areni Zagreb?
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 08. 09. 2025.