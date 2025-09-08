Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 09. 2025.
Ljubav Niste topli, ali ni hladni. Možda „podgrijavate“ nešto staro ljubavno. Nemate jasne vrijednosne kriterije i zbog toga ostajete u lošem društvu.
Posao Vaša poslovna ambicioznost je u silaznoj putanji. Previše ste oprezni i skeptični. Nemate povjerenja u vaše nove suradnike. Sve želite učiniti sami.
Zdravlje Bolujete od pesimizma, i to je loša vijest. Dobra vijest je da imate snage za promjene. Potreban vam je novi pogled na svijet i život u cjelini.
