Masovni napad na ruski teritorij: Odjekivale eksplozije diljem grada

Eksplozije diljem ruskog Belgoroda odjeknule su noćas nakon velikog raketnog napada koji je prouzročio značajnu štetu na gradskoj infrastrukturi. Istodobno su zabilježeni i napadi na energetsku i naftnu infrastrukturu u drugim dijelovima Rusije, piše Kyiv Independent.

Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izvijestio je da su zbog oštećenja energetskih postrojenja dijelovi grada ostali bez električne energije, vode i grijanja. Prema njegovim riječima, hitne službe interveniraju na pogođenim lokacijama, a razmjeri štete bit će naknadno procijenjeni. Oštećene su stambene zgrade, jedna društvena ustanova te više privatnih kuća.

Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju eksplozije u različitim dijelovima grada, dok su svjedoci naveli da su čitave četvrti ostale u mraku, uz tek svjetla automobila koja su osvjetljavala ulice.

Truly the red-headed stepchild of Russian cities as Putin refuses to lend air defenses, Russia's Belgorod facing yet another rough night, as Ukraine continues to delete the last of the city's energy infrastructure. pic.twitter.com/I3LLlZBsZt — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 22, 2026

Пожар на месте одного из «прилётов» в Белгороде. pic.twitter.com/QBfULu8kWs — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) February 22, 2026

🇺🇦🇷🇺 - UKRAINE/RUSSIE



🔹Défense aérienne active cette nuit dans la ville de Belgorod pour intercepter des drones Ukrainiens https://t.co/13gyiWY3Fy pic.twitter.com/YJrc0V5kPt — NEXUS (@nexus_osint) February 23, 2026

Napadi dronovima

Regionalne vlasti također su izvijestile o napadima dronovima na jedno industrijsko postrojenje, pri čemu je oštećena oprema. U obližnjem selu ozlijeđena je jedna žena, koja je hospitalizirana s ozljedama od eksplozije i gelera.

Osim Belgoroda, stanovnici Saratova i Engelsa prijavili su više noćnih eksplozija, prema navodima neovisnog ruskog Telegram kanala Astra.

U Almetjevsku u Tatarstanu također su zabilježene eksplozije i požar, no službene informacije o tim incidentima zasad nisu objavljene.

Meta napada

Prema Telegram kanalu Exilenova+, meta napada bila je i naftna crpna stanica Kaleikino u Tatarstanu. Postrojenje je u vlasništvu Transnefta–Prikamje i predstavlja važno čvorište u ruskom sustavu magistralnih naftovoda, što ga čini jednim od ključnih elemenata naftne transportne infrastrukture zemlje.

Ukrajinska vojska zasad nije komentirala navodne napade, a informacije nije bilo moguće neovisno potvrditi. Podsjetimo, u rujnu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da će Ukrajina uzvratiti udarom na ruski energetski sektor ako Moskva nastavi napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine, ciljajući elektroenergetsku mrežu, plinska postrojenja i sustave grijanja usred temperatura ispod ništice.

