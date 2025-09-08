Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 09. 2025.

Ljubav Sigurno ste već primijetili kako se vraćate k sebi. Ako tjednima ili mjesecima sanjate vašu novu ljubavnu vezu, strpite se još samo malo.

Posao Vaša kreativna snaga je u velikom usponu. Dobro se spajate s drugim ljudima, i u tome se skriva korijen vaših budućih poslovnih uspjeha.

Zdravlje Pojačano ste fizički angažirani. Svakodnevno vježbate. Trenirate u prirodi, jer vas priroda pozitivno inspirira. Spremate se trčati maraton!?

