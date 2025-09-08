Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 08. 09. 2025.

Ljubav Upoznali ste jednu interesantnu osobu, i s njim ili s njom krasno se igrate i zabavljate. Takvi kakvi jeste, mogli biste se uskoro ludo zaljubiti.   

Posao Puni ste genijalnih ideja, ali slabo stojite s realizacijom tih istih. Potrebna su vam vidljiva i konkretna djela. Samo se takve stvari računaju.   

Zdravlje U vama se bude „nadnaravne“ iscjeliteljske moći. Sposobni ste duhovno liječiti sebi i druge, samo u to još morate skroz do kraja povjerovati.   

