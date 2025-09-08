Dnevni horoskop, Jarac, 08. 09. 2025.

Ljubav Vaši zavodnički talenti u punom su radnom pogonu. Ako ste se namjerili na Škorpiona, napokon imate ravnopravnu osobu za vruće strasti.

Posao Više filozofirate nego što radite, i to vam ne služi na čast. Ako vaša redovita primanja postanu neredovita, zvona će zazvoniti na uzbunu.

Zdravlje Energetski ste snažni i stabilni, i nemate nikakvih razloga za žalopojke. Postati ćete više zainteresirani za duhovne i metafizičke teme.

