Dnevni horoskop, Jarac, 08. 09. 2025.
Ljubav Vaši zavodnički talenti u punom su radnom pogonu. Ako ste se namjerili na Škorpiona, napokon imate ravnopravnu osobu za vruće strasti.
Posao Više filozofirate nego što radite, i to vam ne služi na čast. Ako vaša redovita primanja postanu neredovita, zvona će zazvoniti na uzbunu.
Zdravlje Energetski ste snažni i stabilni, i nemate nikakvih razloga za žalopojke. Postati ćete više zainteresirani za duhovne i metafizičke teme.
