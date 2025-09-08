Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 08. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 08. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Imate više raznih ljubavnih opcija, i vrlo lako biste se u svemu tome mogli izgubiti. Osim prijateljskih, potrebni su vam i strastveni impulsi.  

Posao Vaš altruizam je djelatan. Više se brinete za druge nego za sebe. Uskoro će vas izabrati na važnu funkciju, i iznova ćete oživjeti vašu misiju.  

Zdravlje Vaši alternativni pogledi na svijet i život čine vas popularnim u širem okružju. Možda stanete na čelo kolone u borbi za bolji i pravedniji svijet.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 08. 09. 2025.