Dnevni horoskop, Ribe, 08. 09. 2025.

Ljubav Imate više raznih ljubavnih opcija, i vrlo lako biste se u svemu tome mogli izgubiti. Osim prijateljskih, potrebni su vam i strastveni impulsi.

Posao Vaš altruizam je djelatan. Više se brinete za druge nego za sebe. Uskoro će vas izabrati na važnu funkciju, i iznova ćete oživjeti vašu misiju.

Zdravlje Vaši alternativni pogledi na svijet i život čine vas popularnim u širem okružju. Možda stanete na čelo kolone u borbi za bolji i pravedniji svijet.

