Legenda se vraća: Baz Luhrmann otkriva Elvisa kakvog niste poznavali

Redatelj Baz Luhrmann, poznat po spektakularnim filmovima poput Moulin Rouge! i Velikog Gatsbyja, svojim najnovijim projektom EPiC: Elvis Presley in Concert (2025.) ponovno oživljava Elvisa Presleya. Ovaj inovativni dokumentarac, koji kreće u kinima od 26.2., spaja nikad viđene arhivske snimke, restaurirane koncertne kadrove i audio materijale, stvarajući intiman portret umjetnika čija je karizma oblikovala cijelu epohu.

Luhrmann, koji je već 2022. snimio biografski film Elvis, ovdje se odlučuje za drugačiji pristup, ne dramatizira život pjevača kroz scenarij, nego dopušta Elvisu da sam ispriča svoju priču. Film koristi 59 sati pronađenog arhivskog materijala, kombinirajući Super8 i 35 mm snimke s modernom digitalnom restauracijom. Rezultat je vizualno-glazbeni kolaž koji pulsira energijom samog Presleya.

"Tijekom snimanja filma Elvis (2022.), krenuli smo u potragu za glasinama o neviđenim snimkama iz kultnih koncertnih filmova iz 1970-ih, Elvis: That’s the Way It Is i Elvis on Tour, koje su navodno izgubljene. Moja prva pomisao bila je da bismo, ako ih pronađemo, mogli restaurirati neiskorištene snimke i upotrijebiti ih u našem filmu o Elvisu, u kojem glumi Austin Butler. Istraživači su ušli u filmske trezore Warners Brosa zakopane u podzemnim rudnicima soli u Kansasu i, na zaprepaštenje svih, otkrili smo 69 kutija (59 sati) filmskih negativa koji nisu viđeni. Osim toga, Angie Marchese (potpredsjednica arhiva i izložbi te kustosica u Gracelandu) uspjela je iskopati neke nikad prije viđene Super8 iz Graceland arhiva. Trebalo je više od dvije godine da se snimke vrate u kvalitetu u kojoj nikada prije nisu projicirane. Dok su neki od negativa bili tiskani i korišteni u prethodnim produkcijama, bilo je mnogo 'nikad prije viđenih' kadrova, sekvenci i izvedbi; pa iako su dijelovi tih isječaka bili javno dostupni, uglavnom su to bile nekvalitetne piratske kopije. Tim je morao pedantno restaurirati zvuk iz mnogih nekonvencionalnih izvora koji su također iskopani", kazao je redatelj.

Čovjek iza mita

U EPiC-u Elvis nije samo ikona, već prisutan čovjek – spontan, razigran i potpuno posvećen glazbi. Film prikazuje njegove interakcije s bendom, intimne trenutke iza pozornice te diskretne naznake privatnog života, uključujući Priscillu i Lisu Marie, ali uvijek u fokusu ostaje umjetnik i njegova energija na sceni.

Posebnu pohvalu zaslužuje montaža Jonathana Redmonda, koja stvara fluidan ritam i gotovo nestaje pred gledateljem, pretvarajući arhivski materijal u hipnotički koncertni doživljaj. EPiC ne rekonstruira prošlost, nego je oživljava, pružajući publici iskustvo blisko kao da Elvis nastupa pred njima uživo.

Film spaja tehničku virtuoznost i emocionalnu neposrednost, omogućujući gledatelju da ponovno otkrije Presleya – i onu ljudsku stranu, i onu mitsku. EPiC potvrđuje da Luhrmann zna kako vratiti legende u sadašnjost, bez da ih izvuče iz konteksta koji ih je oblikovao.

