Detalji uhićenja na Karasovićima: Ukrajinac (24) objasnio što je htio s 500.000 eura

Policija je 13. veljače uhitila državljanina Ukrajine (24), zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pranja novca.

U bočnim stranicama stražnjeg dijela osobnog vozila češke registracije kojim je upravljao, pronađeno je ukupno trinaest skrivenih PVC-vakumiranih paketa oblijepljenih selotejp trakama s ukupno 500 tisuća eura.

U kontekstu činjenice da je po dolasku na Karasoviće odmah izdvojen, a nalog za pretres vozila zatražen i prije nego mu je automobil uopće pogledan, svi neupućeni su mogli zaključiti da je riječ o klasičnoj dojavi, piše Dubrovački dnevnik.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Međutim, policija je ubrzo izvijestila javnost kako je, zbog sumnje u krijumčarenje, kretanje navedenog Ukrajinca duže vrijeme sustavno praćeno te uhićenje "nije slučajni pronalazak novca, nego rezultat zajedničkog rada analitičkog tima službenika PU dubrovačko-neretvanske i djelatnika dubrovačke Carinske uprave, a u koordinaciji Ravnateljstva policije MUP RH".

Sud je pritvor odredio odmah dan nakon jer osumnjičeni nije državljanin Europske unije te s Hrvatskom nije povezan ni poslovno, ni obiteljski, niti ima prijavljeno prebivalište. Kao dodatni razlozi navedeni su opasnost od bijega i mogućnost ponavljanja kaznenog djela.

Nezaposleni Ukrajinac nije imao potvrdu o podrijetlu novca, a Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje kako je sucu istrage dubrovačkog Županijskog suda, pri saslušanju rekao kako je riječ o novcu za kupnju nekretnine u Crnoj Gori te da ga je dobio od oca.

POGLEDAJTE VIDEO: Makarska policija zaplienila veliku količinu oružja od 43-godišnjaka