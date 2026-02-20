Gospodin Savršeni podijelio dosad neviđene fotografije sa snimanja na Kreti

Petar Rašić, srpski model i jedna od dvije glavne zvijezde nove sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", ne prestaje intrigirati javnost. Dok gledatelji na RTL-u i platformi Voyo iz tjedna u tjedan prate njegovu potragu za ljubavi, Petar je na svom Instagram profilu odlučio zagolicati maštu obožavatelja i podijeliti seriju fotografija koje otkrivaju djelić atmosfere sa snimanja na predivnoj grčkoj Kreti. Objavom je dao uvid u romantične trenutke, ali i pokazao kako sve izgleda kada se kamere ugase.

Romantični trenuci s idilične Krete

Uz kratak, ali znakovit opis "#backstage", Rašić je objavio galeriju fotografija koje odišu mediteranskim ugođajem. Obožavatelji su tako dobili priliku vidjeti kadrove koji možda nikada neće biti prikazani na televiziji. Među njima se ističe fotografija na kojoj Petar pozira sam za romantično postavljenim stolom na stijeni iznad mora, uz svijeće i čašu bijelog vina, dok se u pozadini nazire zalazak sunca. Jednako bajkovit prizor je i onaj na kojem hoda pješčanom plažom vodeći prekrasnog bijelog konja. Ove scene savršeno se uklapaju u koncept emisije u kojoj se Petar, zajedno s hrvatskim rukometašem Karlom Godecom, bori za naklonost dvadeset i tri djevojke u potrazi za onom pravom.

Osim idiličnih trenutaka, Rašić je otkrio i kako izgleda stvarni proces snimanja. Nekoliko fotografija prikazuje ga kroz objektiv kamere, dajući dojam da gledamo sirovi materijal iz režije. Upravo ti "iza kulisa" kadrovi pokazuju drugu stranu glamuroznog showa i trud koji stoji iza svake scene. Kao uspješan međunarodni model s iskustvom rada za agencije poput Uno Models i MGM Models, Petar je navikao na kamere, što se vidi i po njegovoj opuštenosti na setu.

Obožavateljice ne kriju oduševljenje

Otkako je u siječnju ove godine najavljen kao jedan od dvojice neženja, dvadesetdevetogodišnji Petar Rašić postao je jedna od glavnih tema u regionalnim medijima. Njegova tranzicija iz svijeta mode u reality televiziju pokazala se kao pun pogodak, a gledanost showa to i potvrđuje. Njegova nova objava na Instagramu brzo je prikupila brojne reakcije, a komentari obožavateljica svjedoče o njegovoj rastućoj popularnosti.

Poruke poput "Prelijep", "Predivan" i "Ljepotan" dominiraju ispod objave, a jedna pratiteljica čak mu je poručila: "Ako dođeš u Bihać, zovi, vodim te na ručak", što pokazuje koliko je brzo osvojio simpatije publike diljem regije. Očito je da je njegov šarm, koji je godinama brusio na modnim pistama i snimanjima u Dubaiju, sada uspješno prenio i na male ekrane. Ovom objavom Petar je obožavateljima dao ekskluzivan uvid u stvaranje televizijske čarolije, istovremeno podižući znatiželju o tome koje će od ovih romantičnih avantura na Kreti gledatelji na kraju vidjeti u nadolazećim epizodama popularnog showa.