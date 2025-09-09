Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 09. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 09. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Ponašate se poput kockara. Skloni ste sve ili ništa stavu. Njemu ili njoj propagirate vlastita uvjerenja. Beskonačno moralizirate, a sami niste čisti.     

Posao Djelujete u svjetlu vlastite važnosti, i zbog toga vaši humanitarni ideali drugima djeluju neuvjerljivo. Ako očekujete tuđu zahvalnost, gubite vrijeme. 

Zdravlje Postali ste hipohondrični. Vašim „teškim“ dijagnozama gnjavite ljude uokolo sebe. U stvarnosti, nemate velikih zdravstvenih problema.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 09. 09. 2025.