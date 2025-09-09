Dnevni horoskop, Lav, 09. 09. 2025.

Ljubav Ponašate se poput kockara. Skloni ste sve ili ništa stavu. Njemu ili njoj propagirate vlastita uvjerenja. Beskonačno moralizirate, a sami niste čisti.

Posao Djelujete u svjetlu vlastite važnosti, i zbog toga vaši humanitarni ideali drugima djeluju neuvjerljivo. Ako očekujete tuđu zahvalnost, gubite vrijeme.

Zdravlje Postali ste hipohondrični. Vašim „teškim“ dijagnozama gnjavite ljude uokolo sebe. U stvarnosti, nemate velikih zdravstvenih problema.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn