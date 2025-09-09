Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 09. 09. 2025.
Ljubav Pritisnuli su vas osjećaji slabosti i inferiornosti. Sami ste sebi malo važni. Netko će vam brzo popraviti raspoloženje s brojnim komplimentima.
Posao U vašem radnom okružju na vidjelo izlaze razni nesporazumi i antagonizmi. Ako se ne možete maknuti iz situacije, najbolje vam je da šutite.
Zdravlje Imate psiholoških problema zbog neostvarenih snova i ideala. Ne morate se pomiriti sa sudbinom. Ne postoji život bez briga i problema.
