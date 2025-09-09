Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 09. 09. 2025.

Ljubav Na naglo ste se stišali, jer vam nije upalilo vaše novo ljubavno osvajanje. Agresivni ste, i ne baš popularni. Pokušajte promijeniti taktiku.    

Posao Marljivo ostvarujete svoje ciljeve i nikakve vas prepreke na putu ne plaše. Verbalno ste žestoki, i zbog toga sebi stvarate nove neprijatelje.  

Zdravlje Brzopleti ste i dekoncentrirani. Događaju vam se opasne situacije u prometu. Šutnja će pozitivno djelovati na vaš nemirni mentalni sklop.   

