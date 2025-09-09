Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 09. 09. 2025.
Ljubav Previše ste kruti i tvrdoglavi, i sve više se udaljavate od njega ili nje. Iza vaše hladne distanciranosti skrivaju se vaši osjećaji manje vrijednosti.
Posao Analizirate ljude oko sebe. Pokušavate otkriti njihove motive i slabe točke. Zbog pretjerane samokritike ne uspijevate se pomaknuti s mjesta.
Zdravlje Razdražljivi ste i premalo samouvjereni, i to dodatno pojačava vašu nutarnju bol. U večernjim satima izgledne su vam tegobe s probavom.
