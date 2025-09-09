Dnevni horoskop, Djevica, 09. 09. 2025.

Ljubav U potrazi ste za davno izgubljenom harmonijom. Za početak je najvažnije da popravite mišljenje o sebi. Malodušje još nikoga nije izliječilo.

Posao Ne želite pogledati istini u oči. I dalje pokušavate ostvariti neke nemoguće stvari. Što se prije spustite na zemlju, to bolje za (sve oko) vas.

Zdravlje Naglašeno ste svadljivi, i to u domaćem okružju. Pazite da se ne ozlijedite u kuhinji ili u garaži. Budite na oprezu i s električnim uređajima.

