Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 09. 2025.

Ljubav Nekontrolirane strasti stvaraju vam probleme. Zagledali ste se u jednu privlačnu osobu iz vašeg najbližeg susjedstva. Opet izazivate nevolje.

Posao Potreban vam je temeljit poslovni i financijski preobražaj. Uz pomoć jasnih ciljeva i kontinuiranih napora, uspjeti ćete se pomaknuti s mjesta.

Zdravlje Kada je riječ o konzumaciji hrane, izgubili ste osjećaj za mjeru i količinu. Vaši problemi s prekomjernom težinom iznova se aktualiziraju.

