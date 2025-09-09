Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 09. 2025.
Ljubav Nekontrolirane strasti stvaraju vam probleme. Zagledali ste se u jednu privlačnu osobu iz vašeg najbližeg susjedstva. Opet izazivate nevolje.
Posao Potreban vam je temeljit poslovni i financijski preobražaj. Uz pomoć jasnih ciljeva i kontinuiranih napora, uspjeti ćete se pomaknuti s mjesta.
Zdravlje Kada je riječ o konzumaciji hrane, izgubili ste osjećaj za mjeru i količinu. Vaši problemi s prekomjernom težinom iznova se aktualiziraju.
