Dnevni horoskop, Ribe, 09. 09. 2025.

Ljubav Izgubili ste međusobno povjerenje. Situacija nije vesela i ohrabrujuća. Nezadovoljstvo je obostrano. Djelujte pozitivno, to pomaže.

Posao Znate što želite, i još vam ostaje konkretna realizacija. U skladnim ste odnosima s vašim suradnicima. I morate biti, jer ne možete ništa sami.

Zdravlje Mentalno ste se harmonizirali, i više se ne gubite u krivim interpretacijama. Na redu je vaše emocionalno iscjeljenje. Zlatna ste ribica.

