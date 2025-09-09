Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 09. 09. 2025.
Ljubav Izgubili ste međusobno povjerenje. Situacija nije vesela i ohrabrujuća. Nezadovoljstvo je obostrano. Djelujte pozitivno, to pomaže.
Posao Znate što želite, i još vam ostaje konkretna realizacija. U skladnim ste odnosima s vašim suradnicima. I morate biti, jer ne možete ništa sami.
Zdravlje Mentalno ste se harmonizirali, i više se ne gubite u krivim interpretacijama. Na redu je vaše emocionalno iscjeljenje. Zlatna ste ribica.
