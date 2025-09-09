Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 09. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 09. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Vaše najbolje vrijeme upravo traje. Imate razloga za zadovoljstvo. Pretjerano prepuštanje raznim užicima, moralno vas kvari. Razmislite o tome.  

Posao Napraviti ćete nešto iz ničega, i lijepo ćete zaraditi. Imate veliku potrebu za vježbanjem moći. Možda vas promaknu na (malo) viši položaj.     

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija se popravlja. Kronični bolesnici osjećaju lagano poboljšanje stanja stvari. S vlastitom energijom upravljate racionalno.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 09. 09. 2025.