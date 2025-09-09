Dnevni horoskop, Bik, 09. 09. 2025.

Bik /
Ljubav Vaše najbolje vrijeme upravo traje. Imate razloga za zadovoljstvo. Pretjerano prepuštanje raznim užicima, moralno vas kvari. Razmislite o tome.
Posao Napraviti ćete nešto iz ničega, i lijepo ćete zaraditi. Imate veliku potrebu za vježbanjem moći. Možda vas promaknu na (malo) viši položaj.
Zdravlje Vaša zdravstvena situacija se popravlja. Kronični bolesnici osjećaju lagano poboljšanje stanja stvari. S vlastitom energijom upravljate racionalno.
