Dnevni horoskop, Bik, 09. 09. 2025.

Ljubav Vaše najbolje vrijeme upravo traje. Imate razloga za zadovoljstvo. Pretjerano prepuštanje raznim užicima, moralno vas kvari. Razmislite o tome.

Posao Napraviti ćete nešto iz ničega, i lijepo ćete zaraditi. Imate veliku potrebu za vježbanjem moći. Možda vas promaknu na (malo) viši položaj.

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija se popravlja. Kronični bolesnici osjećaju lagano poboljšanje stanja stvari. S vlastitom energijom upravljate racionalno.

