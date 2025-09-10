Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 09. 2025.

Ljubav Jedno poglavlje vašeg ljubavnog života završava, a neko drugo upravo počinje. Štogod se događa, važno je da ostanete dobri i pozitivni.

Posao Drugi odlučuju o vašoj poslovnoj sudbini, jer ste pasivni i inertni. Zaboravili ste slobodno ploviti kroz život. Potrebna vam je nova inicijativa.

Zdravlje Teško izlazite na kraj s vlastitom preosjetljivošću. Bespomoćni ste u vezi s čestim promjenama raspoloženja. Aktivirajte vašu unutarnju snagu.

