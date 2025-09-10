Dnevni horoskop, Jarac, 10. 09. 2025.

Jarac /

Ljubav Emocionalno ste snažni, ali ste mentalno rasijani. Nešto vam smeta na putu ka miru i zadovoljstvu. Rješavanje problema, stalni je posao.   

Posao Previše detaljizirate stvari i zbog toga gubite uvid u cjelovitu sliku vašeg poslovanja. Učestale kritike poslodavca dodatno vas opterećuju.  

Zdravlje Niste zadovoljni vlastitim životom, ali niste ni specijalno nesretni. Osjećaj zadovoljstva je pravi blagoslov. Budite zadovoljni s onim što imate.   

