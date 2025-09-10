Dnevni horoskop, Vaga, 10. 09. 2025.

Ljubav Razmišljate destruktivno, i zbog toga vam se događaju nezgode. Potrebno vam je mentalno reprogramiranje. Sva rješenja nalaze se u vama.

Posao U strahu ste za vašu poslovnu budućnost. Pretjerujete s pesimizmom, i ne vidite sve ono dobro u sebi samima. Krenite naprijed bez straha.

Zdravlje Strah je uzrok mnogih bolesti. Vi ste glavni i jedini režiser vlastitoga života. Onako kako posložite stvari u svojoj glavi, točno tako će vam i biti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn