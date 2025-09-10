Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 10. 09. 2025.
Ljubav Razmišljate destruktivno, i zbog toga vam se događaju nezgode. Potrebno vam je mentalno reprogramiranje. Sva rješenja nalaze se u vama.
Posao U strahu ste za vašu poslovnu budućnost. Pretjerujete s pesimizmom, i ne vidite sve ono dobro u sebi samima. Krenite naprijed bez straha.
Zdravlje Strah je uzrok mnogih bolesti. Vi ste glavni i jedini režiser vlastitoga života. Onako kako posložite stvari u svojoj glavi, točno tako će vam i biti.
