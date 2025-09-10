Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 10. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 10. 09. 2025.
Ljubav Osjećate se slobodno kao ptica, iako ste u ljubavnoj vezi ili u braku. Slobodu vam nitko ne može ukrasti. Radi se o vašoj unutarnjoj stvarnosti.  

Posao Dobro vam ide poslovanje s inozemstvom. Volite putovati, služite se stranim jezicima, avantura vam je u krvi. Novac se lako lijepi za vaše prste.    

Zdravlje Vaše zdravlje je dobro, iako ne razmišljate i ne djelujete preventivno. Trenutni planetarni poredak na nebu, savršeno vam odgovara. 

