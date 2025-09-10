Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 10. 09. 2025.
Ljubav Živite izvan prostora i vremena. Sanjate, idealizirate, bježite od grube stvarnosti. Postali ste jako nesigurni u sebe. Morate se što prije prizemljiti.
Posao Čekate tuđu pomoć, a nema nikoga tko bi vam pomogao. Od igranja uloge bespomoćne žrtve, nemate velike koristi. Postanite vlastiti pokretač.
Zdravlje Emocionalno ste nestabilni. Unutarnji mir za vas je postao imaginarni pojam. Ako vas ne utješi umjetnički rad, probajte s meditacijom.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DIJELE KLUPU, ALI NE I RAZRED /
Školsko zvono nije zvonilo 17 godina: Otvorena škola na otoku za dvije učenice
STIŽU PLJUSKOVI /
Meteorolog Dorian Ribarić otkrio što nas čeka narednih dana
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 10. 09. 2025.