Dnevni horoskop, Djevica, 10. 09. 2025.

Ljubav Živite izvan prostora i vremena. Sanjate, idealizirate, bježite od grube stvarnosti. Postali ste jako nesigurni u sebe. Morate se što prije prizemljiti.

Posao Čekate tuđu pomoć, a nema nikoga tko bi vam pomogao. Od igranja uloge bespomoćne žrtve, nemate velike koristi. Postanite vlastiti pokretač.

Zdravlje Emocionalno ste nestabilni. Unutarnji mir za vas je postao imaginarni pojam. Ako vas ne utješi umjetnički rad, probajte s meditacijom.

