VIŠE NE SKRIVA

Ella Dvornik otkrila uzbudljive novosti: 'Napokon je došao veličanstveni službeni trenutak'

Ella Dvornik otkrila uzbudljive novosti: 'Napokon je došao veličanstveni službeni trenutak'
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica nakon razvoda okreće novu stranicu

21.2.2026.
16:11
Hot.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Influencerica Ella Dvornik (35) ponovno je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila važan životni trenutak. Ovoga puta riječ je o velikoj odluci - kreće u potragu za zemljištem i, kako kaže, temeljima svog novog početka.

“Napokon je došao veličanstveni službeni trenutak gdje sam ja izgradila temelje svog novog života i sad idemo dalje. Danas je jako poseban dan zato što ja idem gledati zemljišta”, najavila je Ella, vidno uzbuđena zbog novog poglavlja.

“Sad smo tu gdje jesmo - beskućnici”

Prisjetila se i kupnje kuće u Istri te priznala da je od početka imala određene sumnje.

“Oduvijek, i prije nego što smo došli do Istre, uvijek sam se grozila tuđih kuća. Uvijek to izgleda super na prvu i onda ne znaš što će se dogoditi. Stalno sam govorila: ajmo kupiti montažnu kuću, ali ne, brzopletost, nema strpljenja i sad smo tu gdje jesmo - beskućnici”, našalila se.

Otkrila je i da je tada kuću kupila bez pomoći agencije za nekretnine te bez zadrške progovorila o tom iskustvu.

“Najgori dio kupnje kuće tada u Istri je bio komunikacija s agencijama. Rekla bih bez uvrede, ali fakat, uvrijedite se. Jer uzmu ti tri posto i tebi i tom drugom čovjeku, proces nije ništa lakši. Ja sam kupila kuću bez agencije, banka me navodila kroz cijeli proces, nije bilo toliko komplicirano. Odnosno, nije bilo ništa kompliciranije nego s agencijama”, rekla je.

Dodala je i da je sada pronašla aplikaciju putem koje može vidjeti točne lokacije zemljišta koja je zanimaju te se upravo uputila razgledati ih u miru.

“To je to od mene. Idem dalje, dobili ste update u moj život”, zaključila je.

Život između Zagreba i zajedničkog roditeljstva

Ella trenutačno živi u iznajmljenom stanu u Zagrebu, no mnoge je ranije iznenadila informacijom da s bivšim suprugom Charlesom Pearceom i dalje dijeli krov nad glavom, barem dio vremena.

“Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili”, otkrila je ranije.

Njihova kuća u Balama posljednji je put dospjela u medije krajem 2023. godine kada je otkriveno da je postala predmet spora između bivših supružnika. Naime, mjesec dana prije nego što su potvrdili razvod, Charles Pearce tužio je Ellu zbog udjela u kući čiji je ona jedini vlasnik.

 

