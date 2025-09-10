Dnevni horoskop, Rak, 10. 09. 2025.

Ljubav Otvarate sve teme i često time ulazite u velike probleme, ali istovremeno dajete sebi i partneru ili partnerici priliku za transformaciju.

Posao Imate nove želje i ambicije, i spremni ste odustati od postojećeg posla. Radi se o vašoj osobnoj misiji. Pretjerano fatalistički gledate na stvari.

Zdravlje Kada se jednom pokrenete u određenom pravcu, nemoguće vas je više zaustaviti. Imate jaku snagu volje za dobro ili loše. Pazite što radite.

