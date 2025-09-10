Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 10. 09. 2025.

Ljubav Pjesnički ste raspoloženi. Vaš ljubavni pjev čuje se nadaleko. Emocionalno ste euforični, i ne zanima vas ništa drugo osim strasti i ljubavi.  

Posao Prividna sreća je opasna stvar, i to posebno u poslovnom i financijskom kontekstu. Malo ste previše darežljivi. Mogli biste osiromašiti.   

Zdravlje Imate teškoća s napetim živcima, ali i s cirkulacijom krvi. Teško se održavate na nogama, zbog proširenih vena i/ili problema sa stopalima.   

