Dnevni horoskop, Ribe, 10. 09. 2025.

Ljubav Pjesnički ste raspoloženi. Vaš ljubavni pjev čuje se nadaleko. Emocionalno ste euforični, i ne zanima vas ništa drugo osim strasti i ljubavi.

Posao Prividna sreća je opasna stvar, i to posebno u poslovnom i financijskom kontekstu. Malo ste previše darežljivi. Mogli biste osiromašiti.

Zdravlje Imate teškoća s napetim živcima, ali i s cirkulacijom krvi. Teško se održavate na nogama, zbog proširenih vena i/ili problema sa stopalima.

