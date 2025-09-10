Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 10. 09. 2025.
Ljubav Pjesnički ste raspoloženi. Vaš ljubavni pjev čuje se nadaleko. Emocionalno ste euforični, i ne zanima vas ništa drugo osim strasti i ljubavi.
Posao Prividna sreća je opasna stvar, i to posebno u poslovnom i financijskom kontekstu. Malo ste previše darežljivi. Mogli biste osiromašiti.
Zdravlje Imate teškoća s napetim živcima, ali i s cirkulacijom krvi. Teško se održavate na nogama, zbog proširenih vena i/ili problema sa stopalima.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DIJELE KLUPU, ALI NE I RAZRED /
Školsko zvono nije zvonilo 17 godina: Otvorena škola na otoku za dvije učenice
STIŽU PLJUSKOVI /
Meteorolog Dorian Ribarić otkrio što nas čeka narednih dana
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 10. 09. 2025.