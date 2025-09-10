Dnevni horoskop, Blizanci, 10. 09. 2025.

Ljubav Pojačana su vaša strahovanja, a s njima i tjeskoba i osjećaji nezadovoljstva postojećim stanjem stvari u vašem ljubavnom životu.

Posao Radite kao vrijedni mrav. Ljubazni ste i svima ste na usluzi. Diplomatski rješavate sve probleme. Kompromis je vaša nova ideja vodilja.

Zdravlje Postali ste jako šutljivi i previše tajnoviti. Ne zanima vas vanjski svijet, jer imate previše posla s nemirnim unutarnjim mikrokozmosom.

