Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 10. 09. 2025.
Ljubav Pojačana su vaša strahovanja, a s njima i tjeskoba i osjećaji nezadovoljstva postojećim stanjem stvari u vašem ljubavnom životu.
Posao Radite kao vrijedni mrav. Ljubazni ste i svima ste na usluzi. Diplomatski rješavate sve probleme. Kompromis je vaša nova ideja vodilja.
Zdravlje Postali ste jako šutljivi i previše tajnoviti. Ne zanima vas vanjski svijet, jer imate previše posla s nemirnim unutarnjim mikrokozmosom.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DIJELE KLUPU, ALI NE I RAZRED /
Školsko zvono nije zvonilo 17 godina: Otvorena škola na otoku za dvije učenice
STIŽU PLJUSKOVI /
Meteorolog Dorian Ribarić otkrio što nas čeka narednih dana
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 10. 09. 2025.