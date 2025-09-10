Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 09. 2025.

Ljubav Igrate se skrivenih ljubavnih igara, i u tome uživate, jer se volite igrati skrivača. Obična, legalna ljubav, previše vam je dosadna. Niste vjerni i odani.

Posao Teško zbrajate dva i dva. Događaju vam se greške u računovodstvu. Morate vratiti novac koji ste pogrešno izdali ili nepromišljeno potrošili.

Zdravlje Osjećate se dezintegrirano. Imate smetnje u komunikaciji, jer ste se izolirali od drugih. Ako vas boli grlo, računajte na popratne komplikacije.

