Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 09. 2025.

Ljubav Igrate se skrivenih ljubavnih igara, i u tome uživate, jer se volite igrati skrivača. Obična, legalna ljubav, previše vam je dosadna. Niste vjerni i odani.     

Posao Teško zbrajate dva i dva. Događaju vam se greške u računovodstvu. Morate  vratiti novac koji ste pogrešno izdali ili nepromišljeno potrošili.  

Zdravlje Osjećate se dezintegrirano. Imate smetnje u komunikaciji, jer ste se izolirali od drugih. Ako vas boli grlo, računajte na popratne komplikacije.    

Horoskop
