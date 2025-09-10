Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 10. 09. 2025.

Ljubav Venera i Mars kvare vam ljubavne račune, i s tim u vezi prilično ste rasuti i izgubljeni. Budite na usluzi drugima. Pokažite da ste plemenita duša.   

Posao Vaše intelektualne sposobnosti u punom su radnom pogonu, ali slabo stojite s konkretnim djelima. Ako uskladite duh i tijelo, pobjednik ste!   

Zdravlje Kontakti s produhovljenim ljudima inspiriraju vas da malo dublje zaronite u sebe, i preispitate vlastite temeljne postavke o svijetu i životu.   

