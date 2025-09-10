Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 10. 09. 2025.
Ljubav Venera i Mars kvare vam ljubavne račune, i s tim u vezi prilično ste rasuti i izgubljeni. Budite na usluzi drugima. Pokažite da ste plemenita duša.
Posao Vaše intelektualne sposobnosti u punom su radnom pogonu, ali slabo stojite s konkretnim djelima. Ako uskladite duh i tijelo, pobjednik ste!
Zdravlje Kontakti s produhovljenim ljudima inspiriraju vas da malo dublje zaronite u sebe, i preispitate vlastite temeljne postavke o svijetu i životu.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DIJELE KLUPU, ALI NE I RAZRED /
Školsko zvono nije zvonilo 17 godina: Otvorena škola na otoku za dvije učenice
STIŽU PLJUSKOVI /
Meteorolog Dorian Ribarić otkrio što nas čeka narednih dana
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 10. 09. 2025.